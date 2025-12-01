- Crescita
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.91 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.91 USD (90 pips)
Perdita lorda:
-0.02 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.91 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
30.32%
Massimo carico di deposito:
15.37%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
89.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
45.50
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
0.91 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.01 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.91% (0.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Best Trade: +0.91 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.91 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
Non ci sono recensioni
