Daniel Steven Betancourt Correa

TC

Daniel Steven Betancourt Correa
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 44%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
27 (50.00%)
Loss Trade:
27 (50.00%)
Best Trade:
85.30 USD
Worst Trade:
-37.10 USD
Profitto lordo:
381.70 USD (7 706 pips)
Perdita lorda:
-315.75 USD (6 200 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (50.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
11.02%
Massimo carico di deposito:
23.09%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
34 (62.96%)
Short Trade:
20 (37.04%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
14.14 USD
Perdita media:
-11.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-92.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.85 USD (5)
Crescita mensile:
44.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.88 USD
Massimale:
93.78 USD (59.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.20% (93.48 USD)
Per equità:
4.88% (10.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 51
EURNZD+ 2
EURUSD+ 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 68
EURNZD+ -2
EURUSD+ 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 1.7K
EURNZD+ -164
EURUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.30 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +50.85 USD
Massima perdita consecutiva: -92.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.01 16:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TC
30USD al mese
44%
0
0
USD
215
USD
1
0%
54
50%
11%
1.20
1.22
USD
59%
1:500
