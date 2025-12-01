SegnaliSezioni
Shu Jun Zhao

Keep calm down

Shu Jun Zhao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 66%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
58.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
66.85 USD (543 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (66.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
75.94%
Massimo carico di deposito:
98.24%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
22.28 USD
Profitto medio:
22.28 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
29.85% (50.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SILVER_ 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SILVER_ 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SILVER_ 543
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +66.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

下单前，仔细想想。


家人们。

Non ci sono recensioni
2025.12.01 15:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Keep calm down
30USD al mese
66%
0
0
USD
169
USD
1
25%
3
100%
76%
n/a
22.28
USD
30%
1:500
