- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.56 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-2.56 USD (195 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
48.66%
Massimo carico di deposito:
64.86%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.56 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.56 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.56 USD
Massimale:
2.56 USD (26.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.12% (-0.00 USD)
Per equità:
26.73% (2.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-195
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.74 × 61
|
ICMarkets-Live12
|1.61 × 18
|
Pepperstone-Edge05
|1.71 × 28
|
ICMarketsSC-Live31
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|2.45 × 31
|
Tickmill-Live
|2.67 × 6
|
ICMarkets-Live08
|2.85 × 13
|
ICMarkets-Live17
|3.04 × 46
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|3.25 × 4
|
BlueberryMarkets-Real
|3.40 × 5
|
ICMarkets-Live11
|4.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|4.44 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN
|4.60 × 5
|
AxiTrader-US05-Live
|4.75 × 4
|
VantageFX-Live 1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|5.33 × 15
|
Darwinex-Live
|5.80 × 10
|
RoboForex-Pro-2
|6.40 × 5
|
FXGiants-Real4
|7.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|9.00 × 1
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 10
|
Ava-Real 1
|12.00 × 1
|
VantageFX-Live 4
|13.57 × 7
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
7
USD
USD
1
0%
1
0%
49%
0.00
-2.56
USD
USD
27%
1:500