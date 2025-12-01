SegnaliSezioni
William L Martin Jr

King Will Prosperity Signals

William L Martin Jr
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.56 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-2.56 USD (195 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
48.66%
Massimo carico di deposito:
64.86%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.56 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.56 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.56 USD
Massimale:
2.56 USD (26.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.12% (-0.00 USD)
Per equità:
26.73% (2.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -195
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.74 × 61
ICMarkets-Live12
1.61 × 18
Pepperstone-Edge05
1.71 × 28
ICMarketsSC-Live31
2.00 × 1
ICMarkets-Live15
2.45 × 31
Tickmill-Live
2.67 × 6
ICMarkets-Live08
2.85 × 13
ICMarkets-Live17
3.04 × 46
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
3.25 × 4
BlueberryMarkets-Real
3.40 × 5
ICMarkets-Live11
4.00 × 13
Tickmill-Live02
4.44 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
4.60 × 5
AxiTrader-US05-Live
4.75 × 4
VantageFX-Live 1
5.00 × 1
ICMarkets-Live04
5.33 × 15
Darwinex-Live
5.80 × 10
RoboForex-Pro-2
6.40 × 5
FXGiants-Real4
7.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
9.00 × 1
OctaFX-Real
10.00 × 1
RoboForex-Pro
11.20 × 10
Ava-Real 1
12.00 × 1
VantageFX-Live 4
13.57 × 7
4 più
#1 Forex Signal Service
Non ci sono recensioni
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
King Will Prosperity Signals
777USD al mese
-26%
0
0
USD
7
USD
1
0%
1
0%
49%
0.00
-2.56
USD
27%
1:500
Copia

