Segnali / MetaTrader 5 / Be Brave and Keep Holding
Shu Jun Zhao

Be Brave and Keep Holding

Shu Jun Zhao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 139%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
30 (85.71%)
Loss Trade:
5 (14.29%)
Best Trade:
104.00 USD
Worst Trade:
-35.70 USD
Profitto lordo:
361.93 USD (5 411 pips)
Perdita lorda:
-125.55 USD (2 151 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (278.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.34 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
154.26%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
2.17
Long Trade:
26 (74.29%)
Short Trade:
9 (25.71%)
Fattore di profitto:
2.88
Profitto previsto:
6.75 USD
Profitto medio:
12.06 USD
Perdita media:
-25.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-74.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.70 USD (3)
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.96 USD
Massimale:
108.80 USD (52.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.90% (108.80 USD)
Per equità:
95.41% (159.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SILVER_ 26
GOLD_ 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SILVER_ 194
GOLD_ 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SILVER_ 1.3K
GOLD_ 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.00 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +278.34 USD
Massima perdita consecutiva: -74.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

希望可以做到50万美金。
2025.12.01 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.01 15:36
A large drawdown may occur on the account again
