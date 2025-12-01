SegnaliSezioni
Revano Azka Akhmad

AFSID Global Investment Pro

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2025 247%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 562
Profit Trade:
4 643 (70.75%)
Loss Trade:
1 919 (29.24%)
Best Trade:
1 128.12 USD
Worst Trade:
-191.95 USD
Profitto lordo:
30 861.78 USD (1 001 753 pips)
Perdita lorda:
-16 067.06 USD (1 005 252 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (28.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 826.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
1198
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
11.62
Long Trade:
3 003 (45.76%)
Short Trade:
3 559 (54.24%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
6.65 USD
Perdita media:
-8.37 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 273.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 273.60 USD (11)
Crescita mensile:
53.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 273.60 USD (15.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.23% (1 273.60 USD)
Per equità:
1.06% (208.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4195
GBPJPY 905
EURJPY 565
USDJPY 532
GBPUSD 365
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13K
GBPJPY 550
EURJPY 285
USDJPY 324
GBPUSD 305
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -24K
GBPJPY 2.6K
EURJPY 10K
USDJPY 4.1K
GBPUSD 3.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 128.12 USD
Worst Trade: -192 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +28.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 273.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
VantageInternational-Live 12
1.00 × 1
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 1305
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
18 più
AFSID Pro Global Investment | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4 (MT4), designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4 (MT4)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 6,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Non ci sono recensioni
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AFSID Global Investment Pro
299USD al mese
247%
0
0
USD
20K
USD
6
100%
6 562
70%
100%
1.92
2.25
USD
15%
1:500
Copia

