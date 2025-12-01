- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 562
Profit Trade:
4 643 (70.75%)
Loss Trade:
1 919 (29.24%)
Best Trade:
1 128.12 USD
Worst Trade:
-191.95 USD
Profitto lordo:
30 861.78 USD (1 001 753 pips)
Perdita lorda:
-16 067.06 USD (1 005 252 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (28.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 826.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
1198
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
11.62
Long Trade:
3 003 (45.76%)
Short Trade:
3 559 (54.24%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
6.65 USD
Perdita media:
-8.37 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 273.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 273.60 USD (11)
Crescita mensile:
53.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 273.60 USD (15.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.23% (1 273.60 USD)
Per equità:
1.06% (208.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4195
|GBPJPY
|905
|EURJPY
|565
|USDJPY
|532
|GBPUSD
|365
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|550
|EURJPY
|285
|USDJPY
|324
|GBPUSD
|305
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-24K
|GBPJPY
|2.6K
|EURJPY
|10K
|USDJPY
|4.1K
|GBPUSD
|3.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 128.12 USD
Worst Trade: -192 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +28.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 273.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
VantageInternational-Live 12
|1.00 × 1
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.19 × 1305
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
AFSID Pro Global Investment | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4 (MT4), designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4 (MT4)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 6,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
299USD al mese
247%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
6
100%
6 562
70%
100%
1.92
2.25
USD
USD
15%
1:500