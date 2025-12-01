SegnaliSezioni
Al Muhabshol Alawi

Treder Banyuwangi

Al Muhabshol Alawi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
75 (79.78%)
Loss Trade:
19 (20.21%)
Best Trade:
27.54 USD
Worst Trade:
-18.24 USD
Profitto lordo:
386.11 USD (439 901 pips)
Perdita lorda:
-140.35 USD (575 067 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (70.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.93 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
31 (32.98%)
Short Trade:
63 (67.02%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
5.15 USD
Perdita media:
-7.39 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-114.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.21 USD (8)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
114.21 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.19% (114.21 USD)
Per equità:
6.80% (351.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 57
BTCUSD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 288
BTCUSD -42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD -153K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.54 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +70.69 USD
Massima perdita consecutiva: -114.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Non ci sono recensioni
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
