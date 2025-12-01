- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
75 (79.78%)
Loss Trade:
19 (20.21%)
Best Trade:
27.54 USD
Worst Trade:
-18.24 USD
Profitto lordo:
386.11 USD (439 901 pips)
Perdita lorda:
-140.35 USD (575 067 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (70.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.93 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
31 (32.98%)
Short Trade:
63 (67.02%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
5.15 USD
Perdita media:
-7.39 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-114.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.21 USD (8)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
114.21 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.19% (114.21 USD)
Per equità:
6.80% (351.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|BTCUSD
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|288
|BTCUSD
|-42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|-153K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.54 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +70.69 USD
Massima perdita consecutiva: -114.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
100%
94
79%
100%
2.75
2.61
USD
USD
7%
1:500