- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
56 (76.71%)
Loss Trade:
17 (23.29%)
Best Trade:
1.76 USD
Worst Trade:
-1.34 USD
Profitto lordo:
55.85 USD (12 833 pips)
Perdita lorda:
-14.65 USD (5 951 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.43 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.11%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
17.02
Long Trade:
46 (63.01%)
Short Trade:
27 (36.99%)
Fattore di profitto:
3.81
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-0.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.42 USD (2)
Crescita mensile:
18.41%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.42 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.91% (12.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|55
|EURZAR
|10
|AUDNZD
|3
|BCHUSD
|3
|EURCHF
|1
|EURDKK
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|38
|EURZAR
|1
|AUDNZD
|4
|BCHUSD
|-1
|EURCHF
|0
|EURDKK
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5.6K
|EURZAR
|2.2K
|AUDNZD
|726
|BCHUSD
|-1.2K
|EURCHF
|34
|EURDKK
|-432
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.76 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.05 USD
Massima perdita consecutiva: -1.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.89 × 38
|
XMGlobal-Real 9
|1.62 × 13
EA generated forex signals with manual setups.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
142
USD
USD
4
36%
73
76%
100%
3.81
0.56
USD
USD
9%
1:500