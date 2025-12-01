SegnaliSezioni
Agrippa Noto Radingoane

XM Master Agri 1

Agrippa Noto Radingoane
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
56 (76.71%)
Loss Trade:
17 (23.29%)
Best Trade:
1.76 USD
Worst Trade:
-1.34 USD
Profitto lordo:
55.85 USD (12 833 pips)
Perdita lorda:
-14.65 USD (5 951 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.43 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.11%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
17.02
Long Trade:
46 (63.01%)
Short Trade:
27 (36.99%)
Fattore di profitto:
3.81
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-0.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.42 USD (2)
Crescita mensile:
18.41%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.42 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.91% (12.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 55
EURZAR 10
AUDNZD 3
BCHUSD 3
EURCHF 1
EURDKK 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 38
EURZAR 1
AUDNZD 4
BCHUSD -1
EURCHF 0
EURDKK -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.6K
EURZAR 2.2K
AUDNZD 726
BCHUSD -1.2K
EURCHF 34
EURDKK -432
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.76 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.05 USD
Massima perdita consecutiva: -1.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.89 × 38
XMGlobal-Real 9
1.62 × 13
EA generated forex signals with manual setups.
Non ci sono recensioni
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
