Segnali / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025

Francisco Contreras Manzano
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.26 USD (1 129 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (3.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.26 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.76%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
0.36 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.47% (14.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 2
USDCHF 2
XAUUSD 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 0
USDCHF 2
XAUUSD 0
USDCAD 1
CHFJPY 0
EURUSD 0
AUDUSD 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 800
USDCHF 135
XAUUSD 10
USDCAD 92
CHFJPY 63
EURUSD 22
AUDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.12.01 13:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
9
100%
100%
n/a
0.36
USD
1%
1:500
