Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
All positions are executed automatically by the SmartT Pro system based on the traders I follow and the risk levels I define. No manual trades are taken.
SmartT is an AI-assisted copy trading platform that filters weak signals and executes only high-quality trades through an automated Expert Advisor for MT4/MT5. You can learn more about the system on our website:
SmartT AI Copy Trading Platform
https://smarttexpert.com/blog/ai-copy-trading-platform
