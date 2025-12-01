- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
55 (94.82%)
Loss Trade:
3 (5.17%)
Best Trade:
14.83 USD
Worst Trade:
-3.40 USD
Profitto lordo:
119.90 USD (12 201 pips)
Perdita lorda:
-8.51 USD (849 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (104.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.89 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.11%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.09
Long Trade:
58 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.09
Profitto previsto:
1.92 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-2.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.51 USD (3)
Crescita mensile:
34.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.51 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.39% (10.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.83 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +104.89 USD
Massima perdita consecutiva: -8.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Capital.com-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Strategia di solo acquisto sull’oro.
Basso rischio, profitti stabili.
Saldo maggiore = più sicurezza e crescita più veloce. 🚀
Basso rischio, profitti stabili.
Saldo maggiore = più sicurezza e crescita più veloce. 🚀
