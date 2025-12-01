- Crescita
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
19.18 USD
Worst Trade:
-15.55 USD
Profitto lordo:
48.86 USD (289 pips)
Perdita lorda:
-46.17 USD (200 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (37.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.82%
Massimo carico di deposito:
52.39%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
9.77 USD
Perdita media:
-7.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.57 USD (2)
Crescita mensile:
-0.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.54 USD
Massimale:
22.74 USD (11.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (22.57 USD)
Per equità:
6.88% (12.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|21
|GBPCAD
|7
|GBPJPY
|0
|GBPNZD
|9
|NZDCAD
|-7
|GBPUSD
|1
|EURAUD
|-16
|EURNZD
|-1
|AUDUSD
|-11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|128
|GBPCAD
|48
|GBPJPY
|7
|GBPNZD
|59
|NZDCAD
|-24
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|-69
|EURNZD
|7
|AUDUSD
|-48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.18 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.80 USD
Massima perdita consecutiva: -22.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.31 × 183
|
ICMarketsSC-Live33
|0.32 × 57
|
Pepperstone-Demo01
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 197
|
ICMarkets-Live03
|0.54 × 54
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 66
|
ICMarkets-Live07
|0.73 × 855
|
ICMarketsSC-Live23
|0.78 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.81 × 77
|
TickmillUK-Live03
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 589
|
ICMarketsSC-Live06
|0.96 × 506
|
Tickmill-Live08
|0.96 × 27
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
