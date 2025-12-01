SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Black Sunrise
Ralan Hancharou

Black Sunrise

Ralan Hancharou
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
19.18 USD
Worst Trade:
-15.55 USD
Profitto lordo:
48.86 USD (289 pips)
Perdita lorda:
-46.17 USD (200 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (37.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.82%
Massimo carico di deposito:
52.39%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
9.77 USD
Perdita media:
-7.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.57 USD (2)
Crescita mensile:
-0.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.54 USD
Massimale:
22.74 USD (11.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (22.57 USD)
Per equità:
6.88% (12.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
GBPNZD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
EURAUD 1
EURNZD 1
AUDUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 21
GBPCAD 7
GBPJPY 0
GBPNZD 9
NZDCAD -7
GBPUSD 1
EURAUD -16
EURNZD -1
AUDUSD -11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 128
GBPCAD 48
GBPJPY 7
GBPNZD 59
NZDCAD -24
GBPUSD 9
EURAUD -69
EURNZD 7
AUDUSD -48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.18 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.80 USD
Massima perdita consecutiva: -22.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 183
ICMarketsSC-Live33
0.32 × 57
Pepperstone-Demo01
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
Tickmill-Live05
0.42 × 197
ICMarkets-Live03
0.54 × 54
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live14
0.70 × 66
ICMarkets-Live07
0.73 × 855
ICMarketsSC-Live23
0.78 × 18
ICMarkets-Live22
0.81 × 77
TickmillUK-Live03
0.89 × 9
ICMarkets-Live12
0.92 × 589
ICMarketsSC-Live06
0.96 × 506
Tickmill-Live08
0.96 × 27
TitanFX-05
1.00 × 1
66 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.08 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Black Sunrise
33USD al mese
-0%
0
0
USD
148
USD
2
0%
11
45%
1%
1.05
0.24
USD
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.