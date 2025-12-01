- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
11 (57.89%)
Loss Trade:
8 (42.11%)
Best Trade:
14.85 USD
Worst Trade:
-8.40 USD
Profitto lordo:
79.44 USD (1 364 pips)
Perdita lorda:
-38.28 USD (8 065 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (21.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
28.15%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
4.85
Long Trade:
9 (47.37%)
Short Trade:
10 (52.63%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
7.22 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.48 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.48 USD (1.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (8.48 USD)
Per equità:
2.61% (47.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|7
|EURGBP
|3
|XAUUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|1
|EURGBP
|15
|XAUUSD
|-6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|166
|EURUSD
|28
|EURGBP
|84
|XAUUSD
|-7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.85 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.01 USD
Massima perdita consecutiva: -8.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
