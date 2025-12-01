SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DRAGONFLY
Mochamad Zamroni

DRAGONFLY

Mochamad Zamroni
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
11 (57.89%)
Loss Trade:
8 (42.11%)
Best Trade:
14.85 USD
Worst Trade:
-8.40 USD
Profitto lordo:
79.44 USD (1 364 pips)
Perdita lorda:
-38.28 USD (8 065 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (21.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
28.15%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
4.85
Long Trade:
9 (47.37%)
Short Trade:
10 (52.63%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
7.22 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.48 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.48 USD (1.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (8.48 USD)
Per equità:
2.61% (47.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 7
EURUSD 7
EURGBP 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 31
EURUSD 1
EURGBP 15
XAUUSD -6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 166
EURUSD 28
EURGBP 84
XAUUSD -7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.85 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.01 USD
Massima perdita consecutiva: -8.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
8.27 × 15
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DRAGONFLY
30USD al mese
2%
0
0
USD
1.8K
USD
1
0%
19
57%
100%
2.07
2.17
USD
3%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.