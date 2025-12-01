SegnaliSezioni
Jan Spirer

FX777

Jan Spirer
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
7 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-0.82 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-6.15 EUR (935 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-12.55
Attività di trading:
77.78%
Massimo carico di deposito:
183.31%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.88 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-0.88 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-5.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.37 EUR (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.15 EUR
Massimale:
6.15 EUR (9.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.20% (6.13 EUR)
Per equità:
38.97% (25.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -935
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.21 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 6
OANDA-Live-1
5.00 × 6
RoboForex-Pro
7.04 × 24
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
FXGT-Live
8.83 × 6
FBS-Real
19.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.12.01 08:03
Share of trading days is too low
2025.12.01 08:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 06:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 06:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FX777
5000USD al mese
-9%
0
0
USD
60
EUR
1
0%
7
0%
78%
0.00
-0.88
EUR
39%
1:500
Copia

