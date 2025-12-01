- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
7 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-0.82 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-6.15 EUR (935 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-12.55
Attività di trading:
77.78%
Massimo carico di deposito:
183.31%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.88 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-0.88 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-5.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.37 EUR (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.15 EUR
Massimale:
6.15 EUR (9.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.20% (6.13 EUR)
Per equità:
38.97% (25.38 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-935
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
