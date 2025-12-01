- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-5.56 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.56 USD (421 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
70.90%
Massimo carico di deposito:
185.69%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.56 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-5.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.56 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.56 USD
Massimale:
5.56 USD (56.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.10% (-0.00 USD)
Per equità:
50.05% (4.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|-6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-421
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.89 × 199
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 13
|
Coinexx-Demo
|1.78 × 50
|
ICMarketsSC-Live32
|2.08 × 12
|
TradingProInternational-Live
|2.33 × 3
|
MaxainGroup-Live
|2.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live08
|3.23 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|3.42 × 65
|
ICMarketsSC-Live03
|3.91 × 89
|
ICMarketsSC-Live05
|3.93 × 45
|
Longhorn-Real2
|4.06 × 17
|
TradingProInternational-Live 2
|4.50 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|5.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|5.70 × 23
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
