SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / King Will Prosperity Signals
William L Martin Jr

King Will Prosperity Signals

William L Martin Jr
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 -56%
Coinexx-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-5.56 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.56 USD (421 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
70.90%
Massimo carico di deposito:
185.69%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.56 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-5.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.56 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.56 USD
Massimale:
5.56 USD (56.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.10% (-0.00 USD)
Per equità:
50.05% (4.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD -6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -421
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.89 × 199
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 13
Coinexx-Demo
1.78 × 50
ICMarketsSC-Live32
2.08 × 12
TradingProInternational-Live
2.33 × 3
MaxainGroup-Live
2.79 × 14
ICMarketsSC-Live08
3.23 × 162
ICMarketsSC-Live07
3.42 × 65
ICMarketsSC-Live03
3.91 × 89
ICMarketsSC-Live05
3.93 × 45
Longhorn-Real2
4.06 × 17
TradingProInternational-Live 2
4.50 × 4
HFMarketsSV-Live Server 5
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live23
5.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
5.70 × 23
Axi-US06-Live
6.00 × 1
22 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
#1 Forex Signal Service
Non ci sono recensioni
2025.12.01 08:03
Share of trading days is too low
2025.12.01 08:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 06:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 06:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
King Will Prosperity Signals
777USD al mese
-56%
0
0
USD
4
USD
1
0%
1
0%
71%
0.00
-5.56
USD
56%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.