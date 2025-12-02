- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
6.98 USD
Worst Trade:
-23.02 USD
Profitto lordo:
27.32 USD (355 pips)
Perdita lorda:
-64.88 USD (633 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (12.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
10.33%
Massimo carico di deposito:
8.44%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-4.70 USD
Profitto medio:
5.46 USD
Perdita media:
-21.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-23.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.02 USD (1)
Crescita mensile:
-7.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.56 USD
Massimale:
49.49 USD (9.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.64% (49.37 USD)
Per equità:
3.85% (19.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-51
|USDJPY
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-498
|USDJPY
|220
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.98 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.15 USD
Massima perdita consecutiva: -23.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2838
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 329
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.50 × 2
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
