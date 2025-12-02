SegnaliSezioni
Dmitry Kondrashov

MetaScalper MT5

Dmitry Kondrashov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
6.98 USD
Worst Trade:
-23.02 USD
Profitto lordo:
27.32 USD (355 pips)
Perdita lorda:
-64.88 USD (633 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (12.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
10.33%
Massimo carico di deposito:
8.44%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-4.70 USD
Profitto medio:
5.46 USD
Perdita media:
-21.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-23.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.02 USD (1)
Crescita mensile:
-7.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.56 USD
Massimale:
49.49 USD (9.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.64% (49.37 USD)
Per equità:
3.85% (19.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5
USDJPY 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -51
USDJPY 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -498
USDJPY 220
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.98 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.15 USD
Massima perdita consecutiva: -23.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.38 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2838
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 329
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
1.50 × 2
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 più
MetaScalper MT5

https://www.mql5.com/en/market/product/120287

Non ci sono recensioni
2025.12.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
Share of trading days is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 09:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 09:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 04:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 04:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MetaScalper MT5
30USD al mese
-7%
0
0
USD
462
USD
1
100%
8
62%
10%
0.42
-4.70
USD
10%
1:300
Copia

