- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
33.75 USD
Worst Trade:
-30.60 USD
Profitto lordo:
84.26 USD (1 723 pips)
Perdita lorda:
-53.92 USD (1 740 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (63.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.30 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
3.03 USD
Profitto medio:
16.85 USD
Perdita media:
-10.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-45.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.80 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.96 USD
Massimale:
45.80 USD (72.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|NQ100.R
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|32
|NQ100.R
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|733
|NQ100.R
|-750
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.75 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.30 USD
Massima perdita consecutiva: -45.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
