Opero exclusivamente o GOLD (XAUUSD) , focando em uma estratégia simples, disciplinada e totalmente manual.

Minhas operações são realizadas com lotes de 0,10 a 0,20 , sem qualquer tipo de martingale, multiplicação de lotes ou técnicas de alto risco.

🎯 Estratégia de Operação

Ativo: XAUUSD (OURO)

Tipo de operação: 100% manual

Lotes de: 0,10 a 0,20

Meta de lucro aproximado: 100 pips

Stop loss aproximado: 400 pips

Sem martingale, sem grade, sem aumento progressivo de lotes

Minha abordagem prioritária gestão de risco estável , consistência operacional e transparência total . Cada sinal reflete análise cuidadosa, disciplina e controle emocional.

Ideal para investidores que buscam um estilo operacional direto, claro e sem estratégias ocultas.