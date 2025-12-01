SegnaliSezioni
Felipe Fernandes Azevedo

Felipe Fernandes

Felipe Fernandes Azevedo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
17 (70.83%)
Loss Trade:
7 (29.17%)
Best Trade:
35.60 USD
Worst Trade:
-87.00 USD
Profitto lordo:
326.80 USD (1 737 pips)
Perdita lorda:
-426.40 USD (2 160 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (152.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
6.08%
Massimo carico di deposito:
15.80%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
12 (50.00%)
Short Trade:
12 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-4.15 USD
Profitto medio:
19.22 USD
Perdita media:
-60.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-96.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.60 USD (3)
Crescita mensile:
-8.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.80 USD
Massimale:
263.00 USD (18.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.89% (263.00 USD)
Per equità:
5.97% (67.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -423
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.60 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +152.20 USD
Massima perdita consecutiva: -96.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Opero exclusivamente o GOLD (XAUUSD) , focando em uma estratégia simples, disciplinada e totalmente manual.
Minhas operações são realizadas com lotes de 0,10 a 0,20 , sem qualquer tipo de martingale, multiplicação de lotes ou técnicas de alto risco.

🎯 Estratégia de Operação

  • Ativo: XAUUSD (OURO)

  • Tipo de operação: 100% manual

  • Lotes de: 0,100,20

  • Meta de lucro aproximado: 100 pips

  • Stop loss aproximado: 400 pips

  • Sem martingale, sem grade, sem aumento progressivo de lotes

Minha abordagem prioritária gestão de risco estável , consistência operacional e transparência total . Cada sinal reflete análise cuidadosa, disciplina e controle emocional.

Ideal para investidores que buscam um estilo operacional direto, claro e sem estratégias ocultas.


Non ci sono recensioni
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 04:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 17:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.01 03:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
