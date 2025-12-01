SegnaliSezioni
Kwok Wah Richard Lo

Receiver Hand

Kwok Wah Richard Lo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
9 (52.94%)
Loss Trade:
8 (47.06%)
Best Trade:
91.00 HKD
Worst Trade:
-91.00 HKD
Profitto lordo:
160.03 HKD (5 660 pips)
Perdita lorda:
-283.60 HKD (451 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (35.43 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
102.60 HKD (2)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
22.05%
Massimo carico di deposito:
11.93%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
11 (64.71%)
Short Trade:
6 (35.29%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-7.27 HKD
Profitto medio:
17.78 HKD
Perdita media:
-35.45 HKD
Massime perdite consecutive:
4 (-172.20 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-172.20 HKD (4)
Crescita mensile:
-11.29%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.57 HKD
Massimale:
180.00 HKD (33.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.39% (180.00 HKD)
Per equità:
9.76% (94.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50.r 16
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50.r -16
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50.r -116
BTCUSD 5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.00 HKD
Worst Trade: -91 HKD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.43 HKD
Massima perdita consecutiva: -172.20 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.02 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

