Tran Quang Trung

Rough Pebbles

Tran Quang Trung
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
21 (77.77%)
Loss Trade:
6 (22.22%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-3.90 USD
Profitto lordo:
51.93 USD (488 317 pips)
Perdita lorda:
-15.59 USD (156 099 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (51.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.93 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.96%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
27 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.33
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.47 USD
Perdita media:
-2.60 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.59 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.59 USD
Massimale:
15.59 USD (2.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (1.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 25
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 33
EURUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 332K
EURUSD 155
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +51.93 USD
Massima perdita consecutiva: -15.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JFD-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
IMMFX-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
ForexChief-Demo
0.00 × 3
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
496 più
Non ci sono recensioni
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.