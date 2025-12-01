- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
21 (77.77%)
Loss Trade:
6 (22.22%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-3.90 USD
Profitto lordo:
51.93 USD (488 317 pips)
Perdita lorda:
-15.59 USD (156 099 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (51.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.93 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.96%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
27 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.33
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.47 USD
Perdita media:
-2.60 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.59 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.59 USD
Massimale:
15.59 USD (2.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (1.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|25
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|33
|EURUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|332K
|EURUSD
|155
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +51.93 USD
Massima perdita consecutiva: -15.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
