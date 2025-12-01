- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.49 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.45 USD (337 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (2.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.20
Attività di trading:
73.35%
Massimo carico di deposito:
54.81%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.73% (0.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|2
|USDCHFm
|1
|GBPUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|2
|USDCHFm
|0
|GBPUSDm
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|283
|USDCHFm
|30
|GBPUSDm
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.49 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.45 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
