- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
7.69 USD
Worst Trade:
-1.60 USD
Profitto lordo:
9.95 USD (625 pips)
Perdita lorda:
-1.60 USD (248 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
95.38%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
5.22
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.22
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.60 USD (1)
Crescita mensile:
0.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.60 USD
Massimale:
1.60 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.04% (2.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|377
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Practice
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 9
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
127 più
