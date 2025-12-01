SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RN lock shadow
NUR ROFIK

RN lock shadow

NUR ROFIK
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
7.69 USD
Worst Trade:
-1.60 USD
Profitto lordo:
9.95 USD (625 pips)
Perdita lorda:
-1.60 USD (248 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
95.38%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
5.22
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.22
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.60 USD (1)
Crescita mensile:
0.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.60 USD
Massimale:
1.60 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.04% (2.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 377
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-1
0.00 × 2
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
OANDA-Japan Practice
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 9
MaxiServices-Real
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
127 più
RN lock shadow ,wa : +62-857-3743-3636
Non ci sono recensioni
2025.12.01 01:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.01 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
