Henry Latourrette

AquaTrends Crypto

Henry Latourrette
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
18 (34.61%)
Loss Trade:
34 (65.38%)
Best Trade:
0.84 UST
Worst Trade:
-0.67 UST
Profitto lordo:
7.28 UST (211 595 pips)
Perdita lorda:
-8.47 UST (58 037 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.16 UST)
Massimo profitto consecutivo:
2.37 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
25 (48.08%)
Short Trade:
27 (51.92%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.02 UST
Profitto medio:
0.40 UST
Perdita media:
-0.25 UST
Massime perdite consecutive:
11 (-3.15 UST)
Massima perdita consecutiva:
-3.15 UST (11)
Crescita mensile:
-3.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.34 UST
Massimale:
3.54 UST (18.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.16% (3.36 UST)
Per equità:
0.50% (0.24 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRPUSD 35
LNKUSD 6
SOLUSD 5
ADAUSD 3
DOGUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRPUSD 2
LNKUSD -2
SOLUSD -2
ADAUSD 0
DOGUSD 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRPUSD 84K
LNKUSD 67K
SOLUSD -2.5K
ADAUSD 4.7K
DOGUSD 917
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.84 UST
Worst Trade: -1 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +2.16 UST
Massima perdita consecutiva: -3.15 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XBTFX-MetaTrader5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.

2025.11.30 23:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
