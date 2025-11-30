- Crescita
Trade:
52
Profit Trade:
18 (34.61%)
Loss Trade:
34 (65.38%)
Best Trade:
0.84 UST
Worst Trade:
-0.67 UST
Profitto lordo:
7.28 UST (211 595 pips)
Perdita lorda:
-8.47 UST (58 037 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.16 UST)
Massimo profitto consecutivo:
2.37 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
25 (48.08%)
Short Trade:
27 (51.92%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.02 UST
Profitto medio:
0.40 UST
Perdita media:
-0.25 UST
Massime perdite consecutive:
11 (-3.15 UST)
Massima perdita consecutiva:
-3.15 UST (11)
Crescita mensile:
-3.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.34 UST
Massimale:
3.54 UST (18.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.16% (3.36 UST)
Per equità:
0.50% (0.24 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|35
|LNKUSD
|6
|SOLUSD
|5
|ADAUSD
|3
|DOGUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSD
|2
|LNKUSD
|-2
|SOLUSD
|-2
|ADAUSD
|0
|DOGUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSD
|84K
|LNKUSD
|67K
|SOLUSD
|-2.5K
|ADAUSD
|4.7K
|DOGUSD
|917
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +0.84 UST
Worst Trade: -1 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +2.16 UST
Massima perdita consecutiva: -3.15 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XBTFX-MetaTrader5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.
