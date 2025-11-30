SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Abdul Muiz Rosidi
Abdul Muiz Rosidi

Abdul Muiz Rosidi

Abdul Muiz Rosidi
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
83 (43.22%)
Loss Trade:
109 (56.77%)
Best Trade:
159.96 USD
Worst Trade:
-80.20 USD
Profitto lordo:
765.51 USD (76 662 pips)
Perdita lorda:
-818.93 USD (81 710 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (12.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.86 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.04%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
150 (78.13%)
Short Trade:
42 (21.88%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
9.22 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-288.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.85 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
165.10 USD
Massimale:
440.33 USD (152.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 164
AUDCAD 11
USDJPY 7
EURUSD 5
NZDUSD 4
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -63
AUDCAD 3
USDJPY 4
EURUSD 1
NZDUSD 1
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.2K
AUDCAD 582
USDJPY 282
EURUSD 115
NZDUSD 137
AUDNZD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.96 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +12.31 USD
Massima perdita consecutiva: -288.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Swing Trader
Non ci sono recensioni
