Trade:
192
Profit Trade:
83 (43.22%)
Loss Trade:
109 (56.77%)
Best Trade:
159.96 USD
Worst Trade:
-80.20 USD
Profitto lordo:
765.51 USD (76 662 pips)
Perdita lorda:
-818.93 USD (81 710 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (12.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.86 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.04%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
150 (78.13%)
Short Trade:
42 (21.88%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
9.22 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-288.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.85 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
165.10 USD
Massimale:
440.33 USD (152.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|AUDCAD
|11
|USDJPY
|7
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|4
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-63
|AUDCAD
|3
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|AUDCAD
|582
|USDJPY
|282
|EURUSD
|115
|NZDUSD
|137
|AUDNZD
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +159.96 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +12.31 USD
Massima perdita consecutiva: -288.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
