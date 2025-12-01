SegnaliSezioni
Kleyson Pinheiro

Alana

Kleyson Pinheiro
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.85 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.80 USD (47 931 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
12 (4.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.80 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.67
Attività di trading:
3.20%
Massimo carico di deposito:
4.60%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
13.22%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.54% (3.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 48K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.85 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
Non ci sono recensioni
2025.12.01 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 21:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
