Malik Ridwansyah

AureusFx 300

Malik Ridwansyah
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
178 (78.07%)
Loss Trade:
50 (21.93%)
Best Trade:
261.36 USD
Worst Trade:
-129.42 USD
Profitto lordo:
1 603.22 USD (2 484 013 pips)
Perdita lorda:
-955.82 USD (502 995 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (54.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
514.82 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
95 (41.67%)
Short Trade:
133 (58.33%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
9.01 USD
Perdita media:
-19.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-135.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.69 USD (3)
Crescita mensile:
188.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.83 USD
Massimale:
219.00 USD (23.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.05% (9.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 209
BTCUSD 18
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 190
BTCUSD 196
archived 261
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
BTCUSD 2M
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +261.36 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.32 USD
Massima perdita consecutiva: -135.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
CONSISTENCY IS KEY



Disclaimer ON !

Non ci sono recensioni
2025.11.30 20:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.