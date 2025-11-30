- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
178 (78.07%)
Loss Trade:
50 (21.93%)
Best Trade:
261.36 USD
Worst Trade:
-129.42 USD
Profitto lordo:
1 603.22 USD (2 484 013 pips)
Perdita lorda:
-955.82 USD (502 995 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (54.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
514.82 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
95 (41.67%)
Short Trade:
133 (58.33%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
9.01 USD
Perdita media:
-19.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-135.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.69 USD (3)
Crescita mensile:
188.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.83 USD
Massimale:
219.00 USD (23.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.05% (9.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|209
|BTCUSD
|18
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|190
|BTCUSD
|196
|archived
|261
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|2M
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +261.36 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.32 USD
Massima perdita consecutiva: -135.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
CONSISTENCY IS KEY
Disclaimer ON !
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
947
USD
USD
9
99%
228
78%
100%
1.67
2.84
USD
USD
1%
1:500