Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
4.25 USD
Worst Trade:
-0.60 USD
Profitto lordo:
11.13 USD (1 166 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD (64 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.18 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
17.22
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
13.91
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-0.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.60 USD (1)
Crescita mensile:
103.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.60 USD (3.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +4.25 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.93 USD
Massima perdita consecutiva: -0.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
Pepperstone-Demo02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.47 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|1.20 × 5
|
Exness-Real18
|1.33 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.89 × 122
|
ICMarkets-Live07
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|2.45 × 197
|
ICMarketsEU-Live18
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.22 × 27
|
Pepperstone-Edge05
|3.90 × 10
|
Axi-US12-Live
|4.00 × 1
