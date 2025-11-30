SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MACROFXALAVANCADO
Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro

MACROFXALAVANCADO

Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
130 (70.27%)
Loss Trade:
55 (29.73%)
Best Trade:
3 430.00 USD
Worst Trade:
-3 220.00 USD
Profitto lordo:
55 782.83 USD (448 005 pips)
Perdita lorda:
-27 867.72 USD (16 799 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (6 721.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 955.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
146 (78.92%)
Short Trade:
39 (21.08%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
150.89 USD
Profitto medio:
429.10 USD
Perdita media:
-506.69 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-818.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 290.00 USD (2)
Crescita mensile:
67.32%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 621.00 USD
Massimale:
11 258.00 USD (76.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 165
EURUSD 13
GBPAUD 3
SPX500 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 28K
EURUSD 231
GBPAUD 874
SPX500 1.7K
CHFJPY -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 227
GBPAUD 1.4K
SPX500 1.7K
CHFJPY -243
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 430.00 USD
Worst Trade: -3 220 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 721.55 USD
Massima perdita consecutiva: -818.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
13.83 × 35
2025.11.30 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
