- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
130 (70.27%)
Loss Trade:
55 (29.73%)
Best Trade:
3 430.00 USD
Worst Trade:
-3 220.00 USD
Profitto lordo:
55 782.83 USD (448 005 pips)
Perdita lorda:
-27 867.72 USD (16 799 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (6 721.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 955.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
146 (78.92%)
Short Trade:
39 (21.08%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
150.89 USD
Profitto medio:
429.10 USD
Perdita media:
-506.69 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-818.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 290.00 USD (2)
Crescita mensile:
67.32%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 621.00 USD
Massimale:
11 258.00 USD (76.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|13
|GBPAUD
|3
|SPX500
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28K
|EURUSD
|231
|GBPAUD
|874
|SPX500
|1.7K
|CHFJPY
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|227
|GBPAUD
|1.4K
|SPX500
|1.7K
|CHFJPY
|-243
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 430.00 USD
Worst Trade: -3 220 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 721.55 USD
Massima perdita consecutiva: -818.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Non ci sono recensioni