- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
20 (71.42%)
Loss Trade:
8 (28.57%)
Best Trade:
8.05 USD
Worst Trade:
-4.50 USD
Profitto lordo:
41.37 USD (4 128 pips)
Perdita lorda:
-15.06 USD (1 502 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (18.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.05 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
21 (75.00%)
Short Trade:
7 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-1.88 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.91 USD (3)
Crescita mensile:
52.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.91 USD (12.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.05 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.05 USD
Massima perdita consecutiva: -7.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
Bybit-Live
|4.25 × 20
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
