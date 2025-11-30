SegnaliSezioni
Hazman Hatadi

SuperFX

Hazman Hatadi
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
99.14 USD
Worst Trade:
-100.40 USD
Profitto lordo:
392.86 USD (20 000 pips)
Perdita lorda:
-200.80 USD (10 000 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (392.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
392.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
32.01 USD
Profitto medio:
98.22 USD
Perdita media:
-100.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-200.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.80 USD (2)
Crescita mensile:
6.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
200.80 USD
Massimale:
200.80 USD (6.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 192
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.14 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +392.86 USD
Massima perdita consecutiva: -200.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
195 più
This channel uses a follow-the-trend strategy with a swing-trading approach – it is not scalping and not martingale.

Every signal is shared with both Take Profit (TP) and Stop Loss L), so you can follow calmly with predefined risk.

🧠 System Characteristics

  • Pure trend-following: trades are aligned with the dominant market trend.

  • No martingale or aggressive averaging; position sizing follows risk management rules.

  • All trades come with clear TP & SL from the start.

⚠️ Risk Warning – Please Read

  • Copy trading can and will have losing trades, floating drawdowns, and bad months.



Non ci sono recensioni
2025.11.30 09:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.30 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 09:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
