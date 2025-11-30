SegnaliSezioni
Budiyanto

Consistent exness

Budiyanto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
6.00 USD
Worst Trade:
-6.00 USD
Profitto lordo:
21.00 USD (135 999 pips)
Perdita lorda:
-10.00 USD (35 999 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
39.76%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-2.50 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.00 USD (1)
Crescita mensile:
5.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
6.00 USD (2.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.93% (6.00 USD)
Per equità:
0.47% (0.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 10
XAUUSD 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 11
XAUUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 100K
XAUUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.00 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.00 USD
Massima perdita consecutiva: -4.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
65 più
Consistent Exness
Non ci sono recensioni
2025.11.30 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
