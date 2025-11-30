- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
6.00 USD
Worst Trade:
-6.00 USD
Profitto lordo:
21.00 USD (135 999 pips)
Perdita lorda:
-10.00 USD (35 999 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
39.76%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-2.50 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.00 USD (1)
Crescita mensile:
5.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
6.00 USD (2.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.93% (6.00 USD)
Per equità:
0.47% (0.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|11
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|100K
|XAUUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.00 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.00 USD
Massima perdita consecutiva: -4.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
65 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Consistent Exness
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
211
USD
USD
1
0%
12
66%
40%
2.10
0.92
USD
USD
3%
1:200