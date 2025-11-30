- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
49 (77.77%)
Loss Trade:
14 (22.22%)
Best Trade:
8.92 USD
Worst Trade:
-2.35 USD
Profitto lordo:
58.77 USD (5 489 pips)
Perdita lorda:
-12.71 USD (1 496 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (13.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.86 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
76.90%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.82
Long Trade:
41 (65.08%)
Short Trade:
22 (34.92%)
Fattore di profitto:
4.62
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.89 USD (4)
Crescita mensile:
2.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.89 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (5.89 USD)
Per equità:
2.36% (47.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|8
|USDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|6
|EURAUD
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|3
|GBPNZD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|EURGBP
|1
|EURJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|GBPAUD
|7
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|8
|AUDNZD
|4
|EURAUD
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|3
|GBPNZD
|1
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|EURGBP
|-2
|EURJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|788
|GBPAUD
|-144
|USDJPY
|566
|NZDJPY
|303
|AUDNZD
|206
|EURAUD
|298
|CHFJPY
|299
|CADJPY
|309
|AUDUSD
|310
|GBPNZD
|200
|AUDCHF
|129
|AUDJPY
|202
|AUDCAD
|203
|NZDUSD
|100
|EURNZD
|100
|EURCAD
|100
|EURGBP
|-175
|EURJPY
|100
|GBPCAD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.92 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.86 USD
Massima perdita consecutiva: -5.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 2
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 8
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
