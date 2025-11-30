SegnaliSezioni
Budi Setiawan S Si

Marty by Signal

Budi Setiawan S Si
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
49 (77.77%)
Loss Trade:
14 (22.22%)
Best Trade:
8.92 USD
Worst Trade:
-2.35 USD
Profitto lordo:
58.77 USD (5 489 pips)
Perdita lorda:
-12.71 USD (1 496 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (13.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.86 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
76.90%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.82
Long Trade:
41 (65.08%)
Short Trade:
22 (34.92%)
Fattore di profitto:
4.62
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.89 USD (4)
Crescita mensile:
2.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.89 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (5.89 USD)
Per equità:
2.36% (47.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 9
GBPAUD 8
USDJPY 7
NZDJPY 7
AUDNZD 6
EURAUD 3
CHFJPY 3
CADJPY 3
AUDUSD 3
GBPNZD 2
AUDCHF 2
AUDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 1
EURNZD 1
EURCAD 1
EURGBP 1
EURJPY 1
GBPCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
GBPAUD 7
USDJPY 3
NZDJPY 8
AUDNZD 4
EURAUD 2
CHFJPY 2
CADJPY 2
AUDUSD 3
GBPNZD 1
AUDCHF 2
AUDJPY 1
AUDCAD 1
NZDUSD 1
EURNZD 1
EURCAD 1
EURGBP -2
EURJPY 1
GBPCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 788
GBPAUD -144
USDJPY 566
NZDJPY 303
AUDNZD 206
EURAUD 298
CHFJPY 299
CADJPY 309
AUDUSD 310
GBPNZD 200
AUDCHF 129
AUDJPY 202
AUDCAD 203
NZDUSD 100
EURNZD 100
EURCAD 100
EURGBP -175
EURJPY 100
GBPCAD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.92 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.86 USD
Massima perdita consecutiva: -5.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
RistonCapital-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 8
Exness-Real2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.12.08 01:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 06:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
