Trade:
78
Profit Trade:
71 (91.02%)
Loss Trade:
7 (8.97%)
Best Trade:
7.41 USD
Worst Trade:
-9.17 USD
Profitto lordo:
134.42 USD (471 717 pips)
Perdita lorda:
-51.04 USD (201 017 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (55.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.00 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.49
Long Trade:
35 (44.87%)
Short Trade:
43 (55.13%)
Fattore di profitto:
2.63
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-7.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.25 USD (3)
Crescita mensile:
56.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
18.57 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.42% (18.46 USD)
Per equità:
5.55% (12.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|BTCUSD
|24
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|58
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|61K
|BTCUSD
|209K
|GBPUSD
|351
|GBPJPY
|161
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +7.41 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55.00 USD
Massima perdita consecutiva: -18.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 895
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.52 × 624
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
invest small ,take profit big
Non ci sono recensioni
