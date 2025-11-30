- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is an advanced automated Forex trading robot designed for consistent profitability in dynamic market conditions. It utilizes an advanced strategy that prioritizes high win rates and substantial pip gains, achieving an impressive 89% success rate in 118 trades. With a total win rate exceeding 787%, a profit factor of 9.99, and a remarkably low maximum drawdown of only 6.65%, it demonstrates robust risk control and stable growth. The system generated over 41,454 pips in profit, with an average trading duration of approximately 10 hours, making it ideal for traders seeking reliable performance without manual intervention. The expected profit is 351.3 pips per trade, highlighting its efficiency in capitalizing on developed opportunities while minimizing losses.