Glamber Gomes Cunha

Novo projeto EA

Glamber Gomes Cunha
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-Real24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
15.99 USD (159 750 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (15.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.99 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
15.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 160K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +15.99 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

This is an advanced automated Forex trading robot designed for consistent profitability in dynamic market conditions. It utilizes an advanced strategy that prioritizes high win rates and substantial pip gains, achieving an impressive 89% success rate in 118 trades. With a total win rate exceeding 787%, a profit factor of 9.99, and a remarkably low maximum drawdown of only 6.65%, it demonstrates robust risk control and stable growth. The system generated over 41,454 pips in profit, with an average trading duration of approximately 10 hours, making it ideal for traders seeking reliable performance without manual intervention. The expected profit is 351.3 pips per trade, highlighting its efficiency in capitalizing on developed opportunities while minimizing losses.



2025.11.30 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 05:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
