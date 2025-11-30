- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
7.75 USD
Worst Trade:
-0.17 USD
Profitto lordo:
7.75 USD (79 100 pips)
Perdita lorda:
-0.39 USD (966 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.75 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.20%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
18.87
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
19.87
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
7.75 USD
Perdita media:
-0.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.39 USD (3)
Crescita mensile:
1.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.39 USD
Massimale:
0.39 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.86% (30.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.75 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.75 USD
Massima perdita consecutiva: -0.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|7.50 × 6
|
Exness-Real16
|8.50 × 4
AlgoLab BT Trader
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
519
USD
USD
1
100%
4
25%
100%
19.87
1.84
USD
USD
6%
1:500