Jaideep Bhattacharjee

AlgoLab BT Trader

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
7.75 USD
Worst Trade:
-0.17 USD
Profitto lordo:
7.75 USD (79 100 pips)
Perdita lorda:
-0.39 USD (966 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.75 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.20%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
18.87
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
19.87
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
7.75 USD
Perdita media:
-0.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.39 USD (3)
Crescita mensile:
1.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.39 USD
Massimale:
0.39 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.86% (30.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.75 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.75 USD
Massima perdita consecutiva: -0.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Non ci sono recensioni



Non ci sono recensioni
2025.11.30 04:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.30 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 04:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.