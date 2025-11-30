- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
2.62 USD
Worst Trade:
-0.10 USD
Profitto lordo:
8.18 USD (8 176 pips)
Perdita lorda:
-0.10 USD (101 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.48
Attività di trading:
33.54%
Massimo carico di deposito:
0.25%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
80.80
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
81.80
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-0.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.10 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.10 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.04% (0.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|7
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSDm
|8
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSDm
|8.1K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
1
100%
7
85%
34%
81.80
1.15
USD
USD
0%
1:200