Neilton Souza Silva

TUBARAO E SARDINHAS SCALPER M1

Neilton Souza Silva
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
427
Profit Trade:
321 (75.17%)
Loss Trade:
106 (24.82%)
Best Trade:
15.75 USD
Worst Trade:
-47.65 USD
Profitto lordo:
388.95 USD (44 786 pips)
Perdita lorda:
-399.73 USD (41 920 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (55.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.76 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
281 (65.81%)
Short Trade:
146 (34.19%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
1.21 USD
Perdita media:
-3.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.65 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.20 USD
Massimale:
108.14 USD (94.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 251
.USTECHCash 28
EURCHF 13
EURJPY 11
CADCHF 10
USDCHF 9
GBPCHF 8
EURCAD 8
AUDNZD 7
NZDCHF 7
CHFJPY 6
NZDUSD 6
GBPJPY 6
NZDJPY 6
EURUSD 5
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
USDCAD 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
GBPCAD 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
NZDCAD 3
CADJPY 2
EURAUD 2
EURGBP 2
.DE40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19
.USTECHCash 0
EURCHF 8
EURJPY -6
CADCHF -1
USDCHF -28
GBPCHF 5
EURCAD 2
AUDNZD -1
NZDCHF 1
CHFJPY -5
NZDUSD 4
GBPJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 4
GBPUSD -3
GBPAUD -2
GBPNZD 5
USDCAD -4
AUDUSD -1
USDJPY 1
GBPCAD -14
AUDCHF 1
AUDJPY -1
NZDCAD 3
CADJPY 1
EURAUD -2
EURGBP -1
.DE40Cash 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.7K
.USTECHCash 36
EURCHF 737
EURJPY -803
CADCHF -89
USDCHF -2.5K
GBPCHF 470
EURCAD 303
AUDNZD -137
NZDCHF 140
CHFJPY -711
NZDUSD 361
GBPJPY 487
NZDJPY 512
EURUSD 427
GBPUSD -275
GBPAUD -237
GBPNZD 890
USDCAD -577
AUDUSD -41
USDJPY 129
GBPCAD -1.9K
AUDCHF 71
AUDJPY -198
NZDCAD 510
CADJPY 147
EURAUD -242
EURGBP -94
.DE40Cash -114
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.75 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +55.76 USD
Massima perdita consecutiva: -16.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
VantageFXInternational-Live 7
0.35 × 26
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
GoMarkets-Real 1
0.50 × 552
TradersGlobalGroup-Live 2
0.52 × 312
ICMarketsSC-Live24
0.55 × 182
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 306
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
154 più
