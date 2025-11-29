- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
427
Profit Trade:
321 (75.17%)
Loss Trade:
106 (24.82%)
Best Trade:
15.75 USD
Worst Trade:
-47.65 USD
Profitto lordo:
388.95 USD (44 786 pips)
Perdita lorda:
-399.73 USD (41 920 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (55.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.76 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
281 (65.81%)
Short Trade:
146 (34.19%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
1.21 USD
Perdita media:
-3.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.65 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.20 USD
Massimale:
108.14 USD (94.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|.USTECHCash
|28
|EURCHF
|13
|EURJPY
|11
|CADCHF
|10
|USDCHF
|9
|GBPCHF
|8
|EURCAD
|8
|AUDNZD
|7
|NZDCHF
|7
|CHFJPY
|6
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|6
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|.DE40Cash
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|.USTECHCash
|0
|EURCHF
|8
|EURJPY
|-6
|CADCHF
|-1
|USDCHF
|-28
|GBPCHF
|5
|EURCAD
|2
|AUDNZD
|-1
|NZDCHF
|1
|CHFJPY
|-5
|NZDUSD
|4
|GBPJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|-3
|GBPAUD
|-2
|GBPNZD
|5
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|-14
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|-1
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|1
|EURAUD
|-2
|EURGBP
|-1
|.DE40Cash
|0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.7K
|.USTECHCash
|36
|EURCHF
|737
|EURJPY
|-803
|CADCHF
|-89
|USDCHF
|-2.5K
|GBPCHF
|470
|EURCAD
|303
|AUDNZD
|-137
|NZDCHF
|140
|CHFJPY
|-711
|NZDUSD
|361
|GBPJPY
|487
|NZDJPY
|512
|EURUSD
|427
|GBPUSD
|-275
|GBPAUD
|-237
|GBPNZD
|890
|USDCAD
|-577
|AUDUSD
|-41
|USDJPY
|129
|GBPCAD
|-1.9K
|AUDCHF
|71
|AUDJPY
|-198
|NZDCAD
|510
|CADJPY
|147
|EURAUD
|-242
|EURGBP
|-94
|.DE40Cash
|-114
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.75 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +55.76 USD
Massima perdita consecutiva: -16.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.35 × 26
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.50 × 552
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.52 × 312
|
ICMarketsSC-Live24
|0.55 × 182
|
ICMarketsSC-Live06
|0.57 × 306
|
BlackBullMarkets-Live
|0.58 × 74
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni