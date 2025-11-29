- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
6 (30.00%)
Loss Trade:
14 (70.00%)
Best Trade:
40.85 USD
Worst Trade:
-21.09 USD
Profitto lordo:
212.02 USD (20 629 pips)
Perdita lorda:
-265.30 USD (24 803 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (79.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
35.34 USD
Perdita media:
-18.95 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-143.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.22 USD (8)
Crescita mensile:
-10.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
132.36 USD
Massimale:
172.76 USD (31.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-44
|GBPJPY
|-4
|NZDUSD
|-5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|-94
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.85 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +79.08 USD
Massima perdita consecutiva: -143.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
