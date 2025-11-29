SegnaliSezioni
Iman Taufik

Initial Q

Iman Taufik
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
6 (30.00%)
Loss Trade:
14 (70.00%)
Best Trade:
40.85 USD
Worst Trade:
-21.09 USD
Profitto lordo:
212.02 USD (20 629 pips)
Perdita lorda:
-265.30 USD (24 803 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (79.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
35.34 USD
Perdita media:
-18.95 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-143.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.22 USD (8)
Crescita mensile:
-10.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
132.36 USD
Massimale:
172.76 USD (31.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
GBPJPY 2
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -44
GBPJPY -4
NZDUSD -5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.1K
GBPJPY 0
NZDUSD -94
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.85 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +79.08 USD
Massima perdita consecutiva: -143.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Now Or Never , Change Your Life
Non ci sono recensioni
2025.11.29 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 13:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.29 13:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 13:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
