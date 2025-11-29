SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nexx EURUSD
Tommy Sumsawat

Nexx EURUSD

Tommy Sumsawat
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
0%
Neex-Live 1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
521
Profit Trade:
362 (69.48%)
Loss Trade:
159 (30.52%)
Best Trade:
46.06 USD
Worst Trade:
-138.74 USD
Profitto lordo:
1 252.82 USD (87 511 pips)
Perdita lorda:
-1 193.34 USD (102 329 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (97.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
289 (55.47%)
Short Trade:
232 (44.53%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-273.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.15 USD (4)
Crescita mensile:
11.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
335.62 USD
Massimale:
519.96 USD (169.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 420
XAUUSD 101
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 180
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.2K
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.06 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +97.10 USD
Massima perdita consecutiva: -273.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
8.75 × 800
Non ci sono recensioni
