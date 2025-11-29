- Crescita
Trade:
521
Profit Trade:
362 (69.48%)
Loss Trade:
159 (30.52%)
Best Trade:
46.06 USD
Worst Trade:
-138.74 USD
Profitto lordo:
1 252.82 USD (87 511 pips)
Perdita lorda:
-1 193.34 USD (102 329 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (97.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
289 (55.47%)
Short Trade:
232 (44.53%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-273.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.15 USD (4)
Crescita mensile:
11.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
335.62 USD
Massimale:
519.96 USD (169.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|420
|XAUUSD
|101
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|180
|XAUUSD
|-120
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|-13K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.06 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +97.10 USD
Massima perdita consecutiva: -273.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
