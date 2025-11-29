- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
519
Profit Trade:
312 (60.11%)
Loss Trade:
207 (39.88%)
Best Trade:
82.20 USD
Worst Trade:
-144.95 USD
Profitto lordo:
2 023.70 USD (613 422 pips)
Perdita lorda:
-2 325.69 USD (382 459 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (136.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
73 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
298 (57.42%)
Short Trade:
221 (42.58%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
6.49 USD
Perdita media:
-11.24 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-165.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-495.37 USD (13)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
755.79 USD
Massimale:
766.82 USD (1562.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|430
|BTCUSD
|76
|GBPUSD
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-533
|BTCUSD
|154
|GBPUSD
|76
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-7.1K
|BTCUSD
|238K
|GBPUSD
|503
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.20 USD
Worst Trade: -145 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +136.06 USD
Massima perdita consecutiva: -165.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.18 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|0.46 × 56
|
InstaForex-USA2.com
|0.67 × 9
|
XMGlobal-Real 21
|0.74 × 1971
|
XMGlobal-Real 18
|0.82 × 975
|
RSGFinance-Live
|0.92 × 333
|
XMGlobal-Real 17
|1.09 × 45
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|2.61 × 273
|
Alpari-Pro.ECN
|2.69 × 16
|
RoboForex-ProCent
|6.95 × 58
Non ci sono recensioni