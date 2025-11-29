SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Turtleternal77
Mohammad Guntur

Turtleternal77

Mohammad Guntur
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 26
1:15
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
519
Profit Trade:
312 (60.11%)
Loss Trade:
207 (39.88%)
Best Trade:
82.20 USD
Worst Trade:
-144.95 USD
Profitto lordo:
2 023.70 USD (613 422 pips)
Perdita lorda:
-2 325.69 USD (382 459 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (136.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
73 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
298 (57.42%)
Short Trade:
221 (42.58%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
6.49 USD
Perdita media:
-11.24 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-165.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-495.37 USD (13)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
755.79 USD
Massimale:
766.82 USD (1562.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 430
BTCUSD 76
GBPUSD 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -533
BTCUSD 154
GBPUSD 76
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -7.1K
BTCUSD 238K
GBPUSD 503
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.20 USD
Worst Trade: -145 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +136.06 USD
Massima perdita consecutiva: -165.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 2
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.18 × 22
XMGlobal-Real 35
0.46 × 56
InstaForex-USA2.com
0.67 × 9
XMGlobal-Real 21
0.74 × 1971
XMGlobal-Real 18
0.82 × 975
RSGFinance-Live
0.92 × 333
XMGlobal-Real 17
1.09 × 45
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
2.00 × 1
RoboForex-Pro-3
2.61 × 273
Alpari-Pro.ECN
2.69 × 16
RoboForex-ProCent
6.95 × 58
2025.11.29 13:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 73 days
