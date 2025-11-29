SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD ROYAL CAPITAL 2000
Shailesh Eknath Palekar

XAUUSD ROYAL CAPITAL 2000

Shailesh Eknath Palekar
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
17 (77.27%)
Loss Trade:
5 (22.73%)
Best Trade:
13.50 USD
Worst Trade:
-12.33 USD
Profitto lordo:
135.33 USD (4 501 pips)
Perdita lorda:
-60.03 USD (1 998 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (135.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.33 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
3.42 USD
Profitto medio:
7.96 USD
Perdita media:
-12.01 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-60.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.03 USD (5)
Crescita mensile:
2.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.03 USD
Massimale:
60.03 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 75
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.50 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +135.33 USD
Massima perdita consecutiva: -60.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForexEU-MetaTrader 5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 53
OctaFX-Real
0.40 × 25
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
Swissquote-Server
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 2
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
Weltrade-Real
7.01 × 97
RoboForex-Pro
8.54 × 140
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
XM.COM-MT5
11.18 × 56
FBS-Real
12.75 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.29 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati