- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
17 (77.27%)
Loss Trade:
5 (22.73%)
Best Trade:
13.50 USD
Worst Trade:
-12.33 USD
Profitto lordo:
135.33 USD (4 501 pips)
Perdita lorda:
-60.03 USD (1 998 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (135.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.33 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
3.42 USD
Profitto medio:
7.96 USD
Perdita media:
-12.01 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-60.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.03 USD (5)
Crescita mensile:
2.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.03 USD
Massimale:
60.03 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.50 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +135.33 USD
Massima perdita consecutiva: -60.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
OctaFX-Real
|0.40 × 25
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
