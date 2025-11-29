- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 090
Profit Trade:
690 (63.30%)
Loss Trade:
400 (36.70%)
Best Trade:
2 435.16 USD
Worst Trade:
-3 509.76 USD
Profitto lordo:
136 410.32 USD (372 306 pips)
Perdita lorda:
-107 772.67 USD (289 934 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 213.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 751.34 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
634 (58.17%)
Short Trade:
456 (41.83%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
26.27 USD
Profitto medio:
197.70 USD
Perdita media:
-269.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 255.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 738.06 USD (8)
Crescita mensile:
95.12%
Previsione annuale:
1 154.12%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 497.99 USD (44.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.47% (9 690.38 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|1087
|XAUUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|29K
|XAUUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|82K
|XAUUSD
|753
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 435.16 USD
Worst Trade: -3 510 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 213.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 255.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.24 × 185
|
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
|
AdmiralMarkets-Live
|0.42 × 26
|
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
|
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
|
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
|
ICMarkets-Live18
|1.14 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 48
|
Exness-Real4
|1.50 × 20
|
GBEbrokers-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 140
|
Exness-Real2
|2.46 × 105
XAUUSD, Scalping
