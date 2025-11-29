SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUUSD Only
Efendy

XAUUSD Only

Efendy
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 99%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 090
Profit Trade:
690 (63.30%)
Loss Trade:
400 (36.70%)
Best Trade:
2 435.16 USD
Worst Trade:
-3 509.76 USD
Profitto lordo:
136 410.32 USD (372 306 pips)
Perdita lorda:
-107 772.67 USD (289 934 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 213.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 751.34 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
634 (58.17%)
Short Trade:
456 (41.83%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
26.27 USD
Profitto medio:
197.70 USD
Perdita media:
-269.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 255.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 738.06 USD (8)
Crescita mensile:
95.12%
Previsione annuale:
1 154.12%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 497.99 USD (44.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.47% (9 690.38 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 1087
XAUUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 29K
XAUUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 82K
XAUUSD 753
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 435.16 USD
Worst Trade: -3 510 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 213.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 255.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 più
XAUUSD, Scalping
2025.11.29 09:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.11% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 09:35
A large drawdown may occur on the account again
