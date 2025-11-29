- Crescita
Trade:
468
Profit Trade:
330 (70.51%)
Loss Trade:
138 (29.49%)
Best Trade:
4 363.95 EUR
Worst Trade:
-1 596.98 EUR
Profitto lordo:
79 502.98 EUR (29 199 pips)
Perdita lorda:
-24 587.70 EUR (11 210 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (16 617.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
16 617.51 EUR (34)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
13.88
Long Trade:
253 (54.06%)
Short Trade:
215 (45.94%)
Fattore di profitto:
3.23
Profitto previsto:
117.34 EUR
Profitto medio:
240.92 EUR
Perdita media:
-178.17 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-3 035.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 661.83 EUR (4)
Crescita mensile:
4.39%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 EUR
Massimale:
3 955.13 EUR (4.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDx
|51
|GBPCADx
|50
|GBPUSDx
|49
|USDJPYx
|40
|USDCHFx
|40
|EURCADx
|33
|EURAUDx
|32
|XAUUSDx
|29
|EURGBPx
|21
|GBPJPYx
|19
|EURJPYx
|17
|GBPAUDx
|17
|GBPCHFx
|11
|EURCHFx
|10
|AUDUSDx
|9
|CHFJPYx
|6
|GBPNZDx
|5
|USDCADx
|5
|AUDJPYx
|3
|CADJPYx
|3
|AUDCADx
|3
|EURNZDx
|2
|EURPLNx
|2
|USDPLNx
|2
|CADCHFx
|2
|NZDJPYx
|1
|NZDUSDx
|1
|USDZARx
|1
|NZDCADx
|1
|NZDCHFx
|1
|AUDCHFx
|1
|AUDNZDx
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDx
|8.2K
|GBPCADx
|-2.7K
|GBPUSDx
|6.3K
|USDJPYx
|7.7K
|USDCHFx
|6.2K
|EURCADx
|2.6K
|EURAUDx
|1.9K
|XAUUSDx
|15K
|EURGBPx
|1.2K
|GBPJPYx
|928
|EURJPYx
|4.7K
|GBPAUDx
|-728
|GBPCHFx
|400
|EURCHFx
|2.6K
|AUDUSDx
|359
|CHFJPYx
|3.4K
|GBPNZDx
|245
|USDCADx
|541
|AUDJPYx
|-68
|CADJPYx
|-295
|AUDCADx
|239
|EURNZDx
|227
|EURPLNx
|929
|USDPLNx
|1K
|CADCHFx
|99
|NZDJPYx
|554
|NZDUSDx
|459
|USDZARx
|-27
|NZDCADx
|-201
|NZDCHFx
|315
|AUDCHFx
|332
|AUDNZDx
|121
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDx
|1.5K
|GBPCADx
|-148
|GBPUSDx
|1.3K
|USDJPYx
|2.4K
|USDCHFx
|1.4K
|EURCADx
|1.1K
|EURAUDx
|853
|XAUUSDx
|4.3K
|EURGBPx
|228
|GBPJPYx
|348
|EURJPYx
|1.3K
|GBPAUDx
|-218
|GBPCHFx
|135
|EURCHFx
|738
|AUDUSDx
|123
|CHFJPYx
|1.1K
|GBPNZDx
|361
|USDCADx
|179
|AUDJPYx
|-35
|CADJPYx
|-77
|AUDCADx
|19
|EURNZDx
|148
|EURPLNx
|707
|USDPLNx
|787
|CADCHFx
|17
|NZDJPYx
|156
|NZDUSDx
|89
|USDZARx
|-944
|NZDCADx
|-54
|NZDCHFx
|52
|AUDCHFx
|55
|AUDNZDx
|89
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 363.95 EUR
Worst Trade: -1 597 EUR
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16 617.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 035.37 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiGlobalMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
