SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Test staaaa
Remstone

Test staaaa

Remstone
0 recensioni
74 settimane
0 / 0 USD
0%
EquitiGlobalMarkets-Live 5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
468
Profit Trade:
330 (70.51%)
Loss Trade:
138 (29.49%)
Best Trade:
4 363.95 EUR
Worst Trade:
-1 596.98 EUR
Profitto lordo:
79 502.98 EUR (29 199 pips)
Perdita lorda:
-24 587.70 EUR (11 210 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (16 617.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
16 617.51 EUR (34)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
13.88
Long Trade:
253 (54.06%)
Short Trade:
215 (45.94%)
Fattore di profitto:
3.23
Profitto previsto:
117.34 EUR
Profitto medio:
240.92 EUR
Perdita media:
-178.17 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-3 035.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 661.83 EUR (4)
Crescita mensile:
4.39%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 EUR
Massimale:
3 955.13 EUR (4.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDx 51
GBPCADx 50
GBPUSDx 49
USDJPYx 40
USDCHFx 40
EURCADx 33
EURAUDx 32
XAUUSDx 29
EURGBPx 21
GBPJPYx 19
EURJPYx 17
GBPAUDx 17
GBPCHFx 11
EURCHFx 10
AUDUSDx 9
CHFJPYx 6
GBPNZDx 5
USDCADx 5
AUDJPYx 3
CADJPYx 3
AUDCADx 3
EURNZDx 2
EURPLNx 2
USDPLNx 2
CADCHFx 2
NZDJPYx 1
NZDUSDx 1
USDZARx 1
NZDCADx 1
NZDCHFx 1
AUDCHFx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDx 8.2K
GBPCADx -2.7K
GBPUSDx 6.3K
USDJPYx 7.7K
USDCHFx 6.2K
EURCADx 2.6K
EURAUDx 1.9K
XAUUSDx 15K
EURGBPx 1.2K
GBPJPYx 928
EURJPYx 4.7K
GBPAUDx -728
GBPCHFx 400
EURCHFx 2.6K
AUDUSDx 359
CHFJPYx 3.4K
GBPNZDx 245
USDCADx 541
AUDJPYx -68
CADJPYx -295
AUDCADx 239
EURNZDx 227
EURPLNx 929
USDPLNx 1K
CADCHFx 99
NZDJPYx 554
NZDUSDx 459
USDZARx -27
NZDCADx -201
NZDCHFx 315
AUDCHFx 332
AUDNZDx 121
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDx 1.5K
GBPCADx -148
GBPUSDx 1.3K
USDJPYx 2.4K
USDCHFx 1.4K
EURCADx 1.1K
EURAUDx 853
XAUUSDx 4.3K
EURGBPx 228
GBPJPYx 348
EURJPYx 1.3K
GBPAUDx -218
GBPCHFx 135
EURCHFx 738
AUDUSDx 123
CHFJPYx 1.1K
GBPNZDx 361
USDCADx 179
AUDJPYx -35
CADJPYx -77
AUDCADx 19
EURNZDx 148
EURPLNx 707
USDPLNx 787
CADCHFx 17
NZDJPYx 156
NZDUSDx 89
USDZARx -944
NZDCADx -54
NZDCHFx 52
AUDCHFx 55
AUDNZDx 89
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 363.95 EUR
Worst Trade: -1 597 EUR
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16 617.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 035.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiGlobalMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati