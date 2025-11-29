- Crescita
Trade:
44
Profit Trade:
40 (90.90%)
Loss Trade:
4 (9.09%)
Best Trade:
109.30 USD
Worst Trade:
-132.50 USD
Profitto lordo:
1 449.66 USD (14 956 pips)
Perdita lorda:
-226.00 USD (2 132 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (721.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
721.90 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.06%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
9.24
Long Trade:
18 (40.91%)
Short Trade:
26 (59.09%)
Fattore di profitto:
6.41
Profitto previsto:
27.81 USD
Profitto medio:
36.24 USD
Perdita media:
-56.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-132.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.50 USD (1)
Crescita mensile:
12.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
132.50 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.28% (230.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|27
|USOIL.Lcm
|6
|GBPJPY.Lcm
|5
|USDJPY.Lcm
|3
|USDCAD.Lcm
|2
|EURCAD.Lcm
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|751
|USOIL.Lcm
|260
|GBPJPY.Lcm
|142
|USDJPY.Lcm
|17
|USDCAD.Lcm
|43
|EURCAD.Lcm
|10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|8.3K
|USOIL.Lcm
|2.8K
|GBPJPY.Lcm
|1.1K
|USDJPY.Lcm
|279
|USDCAD.Lcm
|286
|EURCAD.Lcm
|87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.30 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +721.90 USD
Massima perdita consecutiva: -132.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
