Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
10.50 USD
Worst Trade:
-5.40 USD
Profitto lordo:
10.50 USD (35 pips)
Perdita lorda:
-8.88 USD (91 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (10.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
20 secondi
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
10.50 USD
Perdita media:
-2.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.18 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.18 USD
Massimale:
6.18 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-S
|4
|EURUSD-S
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-S
|7
|EURUSD-S
|-5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-S
|-38
|EURUSD-S
|-18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Best Trade: +10.50 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.50 USD
Massima perdita consecutiva: -6.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RallyvilleMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
