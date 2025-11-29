SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Goldeer
Yi Fan Liu

Goldeer

Yi Fan Liu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
10.50 USD
Worst Trade:
-5.40 USD
Profitto lordo:
10.50 USD (35 pips)
Perdita lorda:
-8.88 USD (91 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (10.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
20 secondi
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
10.50 USD
Perdita media:
-2.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.18 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.18 USD
Massimale:
6.18 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-S 4
EURUSD-S 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-S 7
EURUSD-S -5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-S -38
EURUSD-S -18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.50 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.50 USD
Massima perdita consecutiva: -6.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RallyvilleMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.29 05:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.29 05:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.29 05:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 05:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati