- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
14 (73.68%)
Loss Trade:
5 (26.32%)
Best Trade:
1.75 USD
Worst Trade:
-1.14 USD
Profitto lordo:
12.19 USD (1 911 pips)
Perdita lorda:
-5.15 USD (547 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
6.18
Long Trade:
7 (36.84%)
Short Trade:
12 (63.16%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.14 USD (1)
Crescita mensile:
14.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.14 USD (2.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|AUDNZD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|336
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.75 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 409
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
