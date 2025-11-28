SegnaliSezioni
Nestor Alejandro Chiariello

Tyr AI Setup 1

Nestor Alejandro Chiariello
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
0%
FXCC1-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
616
Profit Trade:
496 (80.51%)
Loss Trade:
120 (19.48%)
Best Trade:
74.70 USD
Worst Trade:
-199.20 USD
Profitto lordo:
1 805.61 USD (17 191 pips)
Perdita lorda:
-1 540.16 USD (12 289 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (253.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.27 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
86.41%
Massimo carico di deposito:
1.93%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
317 (51.46%)
Short Trade:
299 (48.54%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
-12.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-290.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-290.40 USD (4)
Crescita mensile:
71.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.27 USD
Massimale:
357.14 USD (103.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.03% (0.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 578
GBPCHF 24
USDJPY 9
AUDCAD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 269
GBPCHF -9
USDJPY 0
AUDCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.2K
GBPCHF -809
USDJPY 74
AUDCAD 416
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.70 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +253.27 USD
Massima perdita consecutiva: -290.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCC1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
10.00 × 11
Buy
https://www.mql5.com/en/market/product/125708
Non ci sono recensioni
