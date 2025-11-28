- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
616
Profit Trade:
496 (80.51%)
Loss Trade:
120 (19.48%)
Best Trade:
74.70 USD
Worst Trade:
-199.20 USD
Profitto lordo:
1 805.61 USD (17 191 pips)
Perdita lorda:
-1 540.16 USD (12 289 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (253.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.27 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
86.41%
Massimo carico di deposito:
1.93%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
317 (51.46%)
Short Trade:
299 (48.54%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
-12.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-290.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-290.40 USD (4)
Crescita mensile:
71.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.27 USD
Massimale:
357.14 USD (103.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.03% (0.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|578
|GBPCHF
|24
|USDJPY
|9
|AUDCAD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|269
|GBPCHF
|-9
|USDJPY
|0
|AUDCAD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.2K
|GBPCHF
|-809
|USDJPY
|74
|AUDCAD
|416
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.70 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +253.27 USD
Massima perdita consecutiva: -290.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCC1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
|
ICMarketsSC-Live12
|10.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
0%
0
0
USD
USD
602
USD
USD
99
99%
616
80%
86%
1.17
0.43
USD
USD
0%
1:500