- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
10 (45.45%)
Loss Trade:
12 (54.55%)
Best Trade:
978.40 USD
Worst Trade:
-281.00 USD
Profitto lordo:
4 593.02 USD (7 413 pips)
Perdita lorda:
-2 119.97 USD (6 734 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (556.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 026.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.97
Long Trade:
14 (63.64%)
Short Trade:
8 (36.36%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
112.41 USD
Profitto medio:
459.30 USD
Perdita media:
-176.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-594.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-594.92 USD (3)
Crescita mensile:
4.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.77 USD
Massimale:
622.76 USD (1.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.t
|16
|GBPUSD.t
|4
|US500.t
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.t
|1.1K
|GBPUSD.t
|1.5K
|US500.t
|-127
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.t
|1.6K
|GBPUSD.t
|518
|US500.t
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +978.40 USD
Worst Trade: -281 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +556.97 USD
Massima perdita consecutiva: -594.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TGMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni