- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
55 (65.47%)
Loss Trade:
29 (34.52%)
Best Trade:
2.85 USD
Worst Trade:
-2.12 USD
Profitto lordo:
25.55 USD (2 524 pips)
Perdita lorda:
-9.96 USD (982 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
5.73
Long Trade:
61 (72.62%)
Short Trade:
23 (27.38%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.34 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.12 USD (1)
Crescita mensile:
4.33%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.72 USD (0.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.85 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Non ci sono recensioni