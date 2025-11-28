SegnaliSezioni
Killian Nibel

TradePulse

Killian Nibel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
8 (23.52%)
Loss Trade:
26 (76.47%)
Best Trade:
27.27 EUR
Worst Trade:
-14.63 EUR
Profitto lordo:
119.63 EUR (71 784 pips)
Perdita lorda:
-114.35 EUR (61 152 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (64.01 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
64.01 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
23 (67.65%)
Short Trade:
11 (32.35%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
14.95 EUR
Perdita media:
-4.40 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-33.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-43.71 EUR (7)
Crescita mensile:
1.98%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.71 EUR
Massimale:
43.71 EUR (16.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.73% (43.71 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 16
NAS100.r 13
XAUUSD+ 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -20
NAS100.r 15
XAUUSD+ 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1K
NAS100.r 8.1K
XAUUSD+ 1.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.27 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +64.01 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Strategie a faible risque mais gros gains. Ratio risque récompense élevé pour une rentabilité sur le long terme 
Non ci sono recensioni
2025.11.28 16:29
