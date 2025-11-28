- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
8 (23.52%)
Loss Trade:
26 (76.47%)
Best Trade:
27.27 EUR
Worst Trade:
-14.63 EUR
Profitto lordo:
119.63 EUR (71 784 pips)
Perdita lorda:
-114.35 EUR (61 152 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (64.01 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
64.01 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
23 (67.65%)
Short Trade:
11 (32.35%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
14.95 EUR
Perdita media:
-4.40 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-33.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-43.71 EUR (7)
Crescita mensile:
1.98%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.71 EUR
Massimale:
43.71 EUR (16.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.73% (43.71 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|16
|NAS100.r
|13
|XAUUSD+
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-20
|NAS100.r
|15
|XAUUSD+
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1K
|NAS100.r
|8.1K
|XAUUSD+
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Strategie a faible risque mais gros gains. Ratio risque récompense élevé pour une rentabilité sur le long terme
Non ci sono recensioni